多数美国人知晓"占领华尔街"抗议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿10月12日电---一项路透/益普索民调周三称，绝大多数美国人知道“占领华尔街”抗议活动，多数人或表示赞成，或不表态。
调查发现，82%的美国人听说了抗议活动，38%的人表示支持，35%的人没有表态，大约四分之一的人--24%--持反对立场。
益普索调研主任杰克逊（Chris Jackson）称，支持与未决定立场的人数居多，反映国民的整体情绪。
他说道：“民众有些愤怒，他们未必知道自己对什麽感到愤怒，而抗议某种程度上反映了这个问题。”
84%的美国民主党人表示知道抗议活动，共和党为82%，比例大致相当，但中间人士当中该比例为73%。
对于抗议活动的态度，党派区别非常大。51%的民主党表赞成，反对者仅占11%。而在中间人士当中，37%的人表示支持，反对的占14%。相比之下，仅有22%的共和党人对抗议持支持立场，反对人数高达44%。
该项路透/益普索民调共访问了1,113名成年人，其中包括934名登记选民，调查时间为10月6-10日，536名民主党人，410名共和党人，167名中间人士。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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