版本:
中国
债券 | 2011年 10月 13日 星期四 10:07 BJT

〔标题新闻〕PIMCO投资长葛罗斯9月大举增购抵押贷款支持证券(MBS),因FED再投资或推升价格

注:PIMCO即太平洋投资管理公司,FED即美国联邦储备理事会(美联储)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79B1ZI]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐