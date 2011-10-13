《美国政经分析》人民币汇率议案遭众议院议长坚决反对,恐无以为继

记者 Susan Cornwell; 编译 侯向明/许娜/张明钧

路透华盛顿10月12日电---美国一份旨在迫使中国人民币升值的议案已在参议院扫清障碍,但看来在众议院或许会遭到搁置.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)已清楚表明他不想与该议案沾上边.该议案招致中国强烈反对.

目前,尽管贝纳此举遭到包括共和党人士在内的大声抗议,但情势似乎仍在他掌控之中.

贝纳是国会中最具权势的共和党议员,他在周三再度抨击上述议案,并称该议案让全球前两大经济体面临贸易战开打的"十分严峻风险".参议院周二通过了此议案.

该议案的民主党支持人士正加紧向贝纳施压,以令其允许议案提交议员表决.民主党资深议员曾表示,有必要抑制中国"欺骗性"的汇率政策,该政策已然招致贸易战.

这些民主党议员亦认为,该议案是显示他们在高失业方面急选民之所急的很好方式.目前距离国会和总统大选还有一年时间.

通常竭力主张自由贸易的共和党,在人民币议案一事上产生分歧.支持率居前的共和党内总统初选候选人罗姆尼(Mitt Romney)曾多次重申,如果当选下任总统,将要求中国改革其汇率体系.

但目前那些希望向贝纳施压、使其立场出现一百八十度转向的共和党议员人数显然太少,不足以让贝纳允许该议案提交众议院表决.

如果贝纳最终改变立场,那麽该议案可能会获得通过:目前已有225名众议院议员签署成为共同发起人,其中包括61名共和党议员.

若果真如此,则议案将提交总统奥巴马签署.奥巴马将在是否否决此案上面临两难,他曾暗示该议案可能破坏全球贸易规则,但此议案在他所领导的民主党中获得了压倒性支持.

此景看起来仍有些遥远.

尚未有共和党议员的名字出现在所谓的"提交院会请愿书"(discharge petition)上,这是一个很少获得成功的国会程序,民主党人正试图利用该程序迫使贝纳将该议案提交表决.

最近唯一在请愿书上连署的众议院拨款委员会主席Hal Rogers,在签字不到一天又予以撤销.Rogers的一名发言人说,"这是我们的疏忽,现在已弥补."

至此,请愿书上留下了176名民主党议员的签名,距离迫使众议院议长允许议案提交表决所需的218票仍相当遥远.

或许还有其他没有试过的战术.民主党周三试图将中国汇率议案附加到与哥伦比亚的自由贸易协定,但并未成功.

"贝纳是否能够阻止此议案进入院会,从程序上来说,答案是肯定的,只要他能够阻止共和党议员签署请愿书,迄今他也成功做到这点,"National Foreign Trade Council主席Bill Reinsch称.Reinsch反对将中国汇率议案立法.

"即使如此,我料想要求采取行动的压力将升高,"Reinsch补充道.

**施加压力**

他称,推行议案的压力最有可能来自于美国众议院筹款委员会,共和党可能在该委员会决定就此出台自己的议案.

这样的举动可能会削弱当前众议院的努力,使得任何对中国的实际行动搁置一边,因为新议案可能将不同于现有版本,且必须重新返回参议院进行表决.

但目前为止,该委员会主席、身为共和党人的坎普都已暗示不急于开始讨论现有议案.坎普周三表示,他将在本月就一系列中国贸易问题举行听证会,其中不仅包括汇率问题,还包括知识产权问题.

在众议院中,汇率法案的部分的压力是来自于茶党保守势力所支持的共和党议员,如众议员Allen West.

尚不清楚另外还有多少亲近茶党的议员持赞成态度.上周皮优研究中心(Pew Research Center)报告指出,有茶党背景的共和党人士更加支持在经济政策上对中国采取更为强硬立场,程度远高于其他共和党或民主党人士.

隶属保守阵营的Club for Growth主席Chris Chocola表示,他并不认为中国问题已成为茶党运动人士的战斗口号;该组织认为,汇率法案中所提议的惩罚性关税,对于美国民众而言是一项没有用的新税.

这意味着他们在敦促贝纳处理人民币汇率议题方面,力度可能不像7月及8月和白宫协商提高美国债务上限时那麽大.

共和党籍众议员Dana Rohrabacher表示,共和党对于自由贸易及相关限制存有歧见;Rohrabacher支持人民币汇率法案,且非茶党核心成员.

"议长贝纳正采取传统的共和党立场,可能到了某个时点,必须重新检视该传统是否仍符合现况之下的美国利益."他向路透表示.

"若你能容忍不公平贸易规定...导致财富移转或就业机会流失至他国,这对民众而言根本无益."Rohrabacher表示.(完)