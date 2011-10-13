修正:《独家新闻》中国政府考虑成立专门机构帮助中小企业解决资金困难

(更正:标题补上"中国")

* 中国政府考虑成立专门机构扶助受困的中小企业

* 中国银行承诺提供1,200亿元人民币新贷款予中小企业

* 资金紧绌的温州有新市长上任

记者 林洸耀/许贵卿

路透北京10月13日电---两名独立消息人士表示,中国国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的中小企业.在中国紧缩银行信贷过程中,这些企业被迫借入高利贷.

中小企业是中国经济发展的支柱,但许多这类企业面临人民币升值、出口订单减少、原材料成本上涨以及土地、劳动力和环境保护成本不断增加等问题,正在困境中挣扎.

两位熟悉计划的消息人士称,国务院正在研究一项提议,即成立一个副部级机构向中小企业提供援助,防止发生连锁违约,从而避免扰乱金融市场,增加失业及引发社会动荡.

消息人士称,中小企业管理局(Small and Medium Enterprises Administration)在获得人大批准後,将于2012年或2013年成立.

他们还表示,管理局将接受国务院的直接领导,制定政策鼓励银行增加向中小企业放贷,并帮助其实现国际化.

"中小企业面临的最大困难是(缺)钱...(国有)银行不信任这些中小企业,"一位消息人士对路透表示."这个新机构将会制定政策,鼓励银行借钱给中小企业、与其他政府机构协作、核准中小企业挂牌还有帮助它们寻找人才."

国务院新闻办公室拒绝立即发表评论.

中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.

不过,根据地方媒体援引中华全国工商业联合会一位官员的话称,在政府收紧信贷期间,超过90%的中小企业抱怨难以从银行借出资金,许多公司转向由个人和企业提供资金的地下借贷市场,借款年利率最高达到100%.

如此惊人的高息是中国基准贷款利率的12倍还多,这将一些企业逼入绝境.部分绝望的债主据称甚至买凶追捕那些还不起债的企业主及其配偶.

温州是中国最富有的城市之一,也是受到银行信贷紧缩打击最重的城市之一.新华社网络版报导称,温州至少有80名老板因无力偿还高息贷款而跑路躲债.9月一个月就有26宗此类事件,至少有两名中小企业老板自杀.

央行估计,截止到2010年3月底,中国地下贷款市场规模达2.4万亿(兆)元(3,780亿美元),占总体贷款规模的5.6%.

据央行数据,今年温州民间借贷规模扩大至1,100亿元(172亿美元),去年是800亿元.但许多分析师认为,该数据极大地低估了实际规模.

"没有一家企业能在支付40%税率的情况下,承担100%的年利率,"了解相关计划的第二名消息人士表示.

总理温家宝在10月初的国庆长假期间考察了温州,突显问题的严重性.温州位于中国东部沿海的浙江省.

在其两天的考察中,温家宝对国有银行表示,应该增加对中小企业的贷款,提高对其不良贷款比率的容忍度.他同时要求加大财税政策对中小企业的支持力度,打击地下钱庄的高利贷活动.

就算支持力度增强,但资金也只是汨汨流入,不会是排山倒海而来.野村驻香港的经济学家孙驰表示,期望所有中小企业都能从银行借到钱是不切实际的,因为资金供给远低于需求.

"我们需要解放金融行业,这样才能满足所有信贷需求,"她并称北京政府应该致力于将地下钱庄转为合法事业.

**新市长**

就在温家宝视察温州的几天前,46岁的温州市市长赵一德请辞.而数月前,赵一德还坚称温州产业绝对没有"空心化".接替市长一职的是现年48岁的陈金彪,他较为同情民间企业.

国有银行通常倾向于向国有企业提供贷款.从去年10月起九次上调存准率後,这种现象愈发明显.吸收存款竞争本已激烈,上调存准率令银行放贷能力受限.

据中国中小企业信息网(www.sme.gov.cn)称,在温家宝造访後,中国银行(3988.HK)(601988.SS)承诺今年新增小企业贷款1,200亿元人民币.

媒体称,随後至少有两名跑路的中小企业老板本周回到温州,其中包括全球最大的眼镜制造商之一--温州信泰集团的董事长胡福林.

胡福林向中国媒体表示,去美国是为向朋友寻求帮助及要债,并非媒体所称加入小企业主跑路大潮,逃避数十亿元人民币债务及未付薪资的报导.(完)