〔中国债市动态〕利率产品收益率小幅上扬,公开市场放量卖盘浮现

路透上海10月13日电---中国银行间债市周四利率产品收益率小幅上扬,国债表现较为明显.央行公开市场放量操作,虽未对市场带来显着冲击,仍引发部分交易型机构卖盘,推升国债收益率.而信用品种则相对平稳.

"(此前)交易盘累计了比较多的货(国债),正好今天出货."华北一银行交易员表示.

公开市场时隔近两个月招标发行的200亿元人民币三年期央票,中标利率持平于3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%.今日还进行了300亿元91天期正回购操作,本周公开市场净投放1,300亿元.[ID:nCN1146862]

他并认为,短期内国债将延续盘整,不过总体趋势还是下行.信用债收益率继续下行空间仍大.债市投资的趋势性机会已浮现.

对于明日将公布的9月宏观数据,他指出,居民消费价格指数(CPI)拐点已经到来,短期将维持高位振荡,但总体趋势还是较为乐观.同时,CPI本身具有一定的滞後性,"没必要一直盯着它".

路透综合21家机构预测中值结果显示,9月CPI预计同比上涨6.1%,创四个月来低位.数据显示随着年内抗通胀政策不断加码,物价已是强弩之末.[ID:nCN2010303]

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.87%/3.80%,上日尾盘为3.82%/3.77%.(完)