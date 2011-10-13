《全球重要经济事件一览表》--10月13日-10月20日

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10月13日(四)

吉隆坡--"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战"会议(至10月15日),欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)和日本央行审议委员白井早由里出席.

东京--日本央行公布9月6-7日货币政策会议记录.

东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门主管Anoop Singh简述区域经济展望:亚太地区(0530).

罗马--意大利央行代表在国会参议院金融小组上讲话(1330).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0800).

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在Affecto论坛上讲话(0615).

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)就爱尔兰抵押贷款市场讲话(0745).

伦敦--七国集团(G7)季度经济展望(1320).

鹿特丹--荷兰财长Jan Kees de Jager就金融监管发表讲话(1100).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表讲话(1300).

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)就斯洛伐克经济前景讲话(0700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在Riksdag Committee on Finance及Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps)举办的公开研讨会上就"欧盟及财政危机"讲话(0810).

蒙大拿州悉尼--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对(蒙大拿州)悉尼地区商界领袖发表讲话(1830).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟及欧洲央行(ECB)管理委员会委员韦伯(Axel Weber)参加由费城联邦储备银行主办的活动,普洛瑟将发表导言,韦伯将在"平衡全球经济"的议程中说明当前欧洲货币政策状况(1545).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会的国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,检视美国房屋金融体系健康状况与全球金融稳定之间的关系(1400).

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长级别会议(至10月15日).

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

都柏林--经济合作暨发展组织(OECD)发表爱尔兰经济调查报告.

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰议会下属经济小组举行的听证会上讲话.

瑞典马尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就"国际依赖性及货币政策"在瑞典南部工商业协会讲话(1000).

意大利博洛尼亚--智库Prometeia公布"2011-2014预测"报告(0830);随後国际货币基金组织(IMF)执行董事Arrigo Sadun讲话(0945).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak出席Stockholmsmassan Exhibition and Congress Centre组织的活动(1200).

10月15日(六)

都柏林--国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Ajai Chopra在经济政策会议上讲话(1700).

巴黎--美国财政部长盖特纳出席G20会议新闻发布会(1450).

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧洲高峰会议(已延後至10月23日).

柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲议会经济和货币事务小组讲话(1435).

伦敦--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在查塔姆社(Chatham House)就"实现可持续成长:财政整顿和金融市场监管"讲话(1330).

美国马里兰州SALISBURY--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"经济前景,2011年10月"在Salisbury-Wicomico Economic Development (SWED)年会上讲话(2330).

底特律--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就"美国货币政策和经济前景"发表讲话.

10月18日(二)

利物浦--英国央行总裁金恩发表重要政策演说(1730).

罗马--意大利央行就经济成长及女性角色召开新闻发布会,意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)出席.

巴黎--国际能源署(IEA)部长级会议(至10月19日).

*田纳西州查特怒加市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景在东田纳西金融分析师协会(CFA Society of East Tennessee)举办的活动上讲话(2230).

波士顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在波士顿联储主持的"大萧条带来的长期效应"会议上讲话(1630).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在第24届金融与财政联合会年会上讲话(2145).

10月19日(三)

伦敦--英国央行公布10月5-6日货币政策会议记录.

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会就利率召开会议(利率决议1200,新闻发布会1245).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策审议会议--津巴布韦(至10月21日).

圣路易斯/小岩城/孟菲斯--圣路易斯联储"理解汇率和货币政策系统"(1330)年会.

路易斯维尔--圣路易斯联储"理解汇率和货币政策系统"年度学术研讨会(1945).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加该行举办的"将转型机遇与现实相整合:实现拉丁美洲的经济成长潜能"活动,致开幕词并主持小组会议.(1300).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就"领导力与事业"发表讲话(2030).

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦应邀在该行举办的"大萧条带来的长期影响"会议上讲话(1230).

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在国际掉期及衍生品总协议澳洲年会上讲话(2230).

10月20日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议.无利率决议.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯将就"英国通胀--受控了吗?"发表讲话(1700).

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济教育"讲话.

俄亥俄州托莱多(Toledo)--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Global Interdependence Center"全球制造业、供应链和资本可用性:对中西部经济基础的影响"会议上讲话.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在World Affairs Council of Atlanta会上主持讨论,主题为"危机中的美国经济:该如何应对?"(1600).

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储举办的秋季政策研究会议上致开幕词(1415).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)