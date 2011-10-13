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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 14:12 BJT

〔表格〕德国9月CPI终值较前月上涨0.1%,较上年同期成长2.6%

路透10月13日电---德国联邦统计局周四公布:

* 9月消费者物价指数(CPI)终值较前月上涨0.1%,较上年同期成长2.6%(初值分别为上涨0.1%和增长2.6%)

* 9月HICP终值较前月上涨0.2%,较上年同期成长2.9%(初值分别为增长0.1%和增长2.8%)

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 +0.1 +2.6 111.1

食品和饮料 持平 +3.1 115.5

烟酒类 +0.1 +2.3 115.7

服装鞋帽 +5.1 +3.1 108.1

房租,能源和水 +0.4 +3.3 114.0

家具和其它家计用品 持平 +0.7 105.4

保健用品 +0.1 +0.5 105.6

运输 +0.8 +5.4 117.9

通讯 -0.2 -3.0 85.1

娱乐 -2.1 +0.9 102.1

教育 +0.2 -0.1 132.4

餐饮和外宿 -2.5 +1.9 111.3

其它商品和服务 持平 +1.0 110.0(完)

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--编译 程琳;审校 吴云凌

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