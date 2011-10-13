〔表格〕德国9月CPI终值较前月上涨0.1%,较上年同期成长2.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月13日电---德国联邦统计局周四公布:
* 9月消费者物价指数(CPI)终值较前月上涨0.1%,较上年同期成长2.6%(初值分别为上涨0.1%和增长2.6%)
* 9月HICP终值较前月上涨0.2%,较上年同期成长2.9%(初值分别为增长0.1%和增长2.8%)
详细数据如下:
变动百分比
较前月 较上年同期 指数
整体物价 +0.1 +2.6 111.1
食品和饮料 持平 +3.1 115.5
烟酒类 +0.1 +2.3 115.7
服装鞋帽 +5.1 +3.1 108.1
房租,能源和水 +0.4 +3.3 114.0
家具和其它家计用品 持平 +0.7 105.4
保健用品 +0.1 +0.5 105.6
运输 +0.8 +5.4 117.9
通讯 -0.2 -3.0 85.1
娱乐 -2.1 +0.9 102.1
教育 +0.2 -0.1 132.4
餐饮和外宿 -2.5 +1.9 111.3
其它商品和服务 持平 +1.0 110.0(完)
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--编译 程琳;审校 吴云凌
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