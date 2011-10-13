〔新闻稿〕中国9月进出口增速均逊于预期,贸易顺差继续收窄--海关

(以下为中国海关周四公布的1至9月份中国外贸进出口情况新闻稿,根据海关总署副署长鲁培军在新闻发布会上讲话整理.)

今年以来，我国对外贸易总体保持较快增长。据海关统计，今年前3季度，我国外贸进出口总值26774.4亿美元，比去年同期（下同）增长24.6%，前3季度进出口规模已经超过2008年全年2.56万亿美元的水平。其中，出口13922.7亿美元，增长22.7%；进口12851.7亿美元，增长26.7%。贸易顺差1071亿美元，收窄10.6%。

其中9月份当月，我国进出口总值3248.3亿美元，增长18.9%。其中出口1696.7亿美元，增长17.1%；进口1551.6亿美元，增长20.9%；贸易顺差145.1亿美元，收窄12.4%。

海关统计数据显示，在我国经济转方式、调结构的政策作用影响下，今年前3季度我国对外贸易主要有以下几个特点：

（一）贸易方式结构继续改善：一般贸易增长较快，加工贸易比重下降。前3季度，我国一般贸易进出口14157.5亿美元，增长31.7%，高出同期我国总体进出口增速7.1个百分点，占同期我国进出口总值的52.9%，同比提升2.9个百分点。同期，我国加工贸易进出口9616亿美元，增长14.8%，占同期我国进出口总值的35.9%，比重较去年同期减少3.1个百分点。

（二）贸易夥伴多元化取得成效：对欧美日传统市场依赖减轻，对新兴市场国家贸易增长强劲。前3季度，我国对欧盟、美国、日本的双边贸易增速分别为20.9%、17%和18.2%，分别低于我国总体进出口增速3.7个、7.6个、6.4个百分点。欧美日传统市场在我出口中所占比重为43.7%，同比降低2个百分点。同期，东盟超过日本跃升为我国的第三大贸易夥伴，双边贸易进出口总值为2670.9亿美元，同比增长26.4%。

（三）贸易区域布局更趋合理：广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成以上，中西部对外贸易发展动力较强。前3季度，广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省、山东省和福建省7个省市合计进出口值达21922亿美元，合计占同期全国进出口总值的81.9%。而随着中西部地区承接东部沿海产业转移和引进外商直接投资的能力增强，出口增速明显高于全国同期总体增速，前3季度，重庆、江西、河南、青海等省市的出口增速分别为1.5倍、61.4%、61.1%、60.1%。

（四）贸易主体地位升降有序：外商投资企业继续占据主导地位，民营企业进出口快速增长。前3季度，我国外商投资企业进出口值为13689.1亿美元，同比增长18.4%，占同期我国进出口总值的51.1%，所占比重比去年同期下降2.7个百分点。国有企业进出口值为5691.4亿美元，同比增长23.8%，占进出口总值的比重为21.3%，同比下降0.1个百分点。同期，民营企业进出口值为7393.9亿美元，同比增长38.7%，快于同期我国总体进出口增速14.1个百分点。

（五）传统优势产品出口量价齐增：传统劳动密集型产品出口价格明显提高，机电产品出口增速低于总体。前3季度，我国出口平均价格上涨9.9%，高于去年同期8.2个百分点，扣除价格因素，实际出口数量增长11.7%，比去年同期回落20.1个百分点。其中纺织服装、鞋、玩具等劳动密集型产品的议价能力普遍得到提升，出口价格分别上涨20.9%、15.8%和8.2%，扣除价格因素，实际出口数量增长2.8%、3.2%和0.6%。与此同时，受欧美市场不景气的影响，前3季度我国机电产品出口7893.3亿美元，同比增长18.2%，比同期我国总体出口增速低4.5个百分点。

（六）进口商品结构进一步优化：能源、资源产品和消费品进口快速增长。前3季度，我国进口原油1.9亿吨，同比增长4%；铁矿石5.1亿吨，增长11.1%；煤炭1.2亿吨，同比增长1.9%。能源和资源性产品的稳步增长，满足了国内经济又好又快发展的需求。今年7月1日我国对成品油、部分有色金属原料等33个税目的商品下调进口关税。第3季度，上述商品总体进口59.8亿美元，增长76.9%，增速较上半年提升23.8个百分点，表明国家促进进口政策取得了明显效果。

（七）贸易发展更加平衡：进口增长强劲，顺差收窄，对全球经济的拉动作用明显。今年前3季度，由于我国进口增速高出出口增速4个百分点，我国外贸顺差同比收窄10.6%，减少127亿美元，贸易顺差与外贸总值的比值为4%，同比降低1.6个百分点，我国对外贸易向着更加平衡的方向发展。

以上数据和特点表明，尽管当前我国对外贸易总体发展情况良好，但受国际需求放缓和国内成本上升等因素制约，前3季度我国进出口贸易增速呈现高位回落态势。月度增长速度由3月份的31.5%回落到6月份的18.5%，8月份反弹至27.1%，9月份又回落到18.9%。同时，进口价格涨幅明显快于出口价格涨幅，输入型通胀压力较大，贸易条件有所恶化。

前3季度出口价格同比上涨9.9%，进口价格同比上涨14.8%，贸易条件指数为95.7%，也就是说，进口同样数量的商品，需要多出口4.3%的商品。另外，出口商品结构转型升级步伐缓慢，机电产品和高新技术产品出口增速都低于总体出口增速，在出口中所占比重有所下滑。这些问题都应该引起我们高度重视。

在促进我国对外贸易发展过程中，中国海关认真履行职责，不断优化监管与服务，推进贸易便利化，开展一系列打击走私专项行动；推动加工贸易转型升级和支持开放型区域经济发展，各项业务工作均取得了明显的成绩。

今年1-9月，全国海关徵收关税和进口环节税12789.03亿元，同比增长32.59%；监管进出境货运量240657.6万吨，同比增长10.5%；立案走私案件9181起、案值142.5亿元、涉嫌偷逃税额22.5亿元，分别下降8.9%、32.3%和24.0%。下一步，海关将不断创新与发展，努力为我国对外贸易提供更加优质的监管和服务。以上是今年前三季度我国对外贸易的主要指标数据和相关情况。(完)