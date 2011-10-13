《英镑汇率分析》英国量化宽松恐削弱英镑与高风险资产的连动性

* 英国QE2可能令英镑表现不及风险较高资产

* 英镑、股市和商品间正相关性料减弱

路透伦敦10月12日电---英国央行采取第二轮量化宽松政策,可能削弱英镑与风险较高资产之间的高度相关性,以往股市和大宗市场走强时,英镑亦随之攀升的涨势,也将受到抑制.

英镑的交易风格可能更加类似避险的美元或日圆,吸引偏重保本,而非获得高回报的投资者.

随着英国央行暗示未来数月内将透过印钞和扩大资产负债表来进一步放宽政策,英国公债收益率料将下跌.这也将打压英镑表现,即使股市或商品市场上扬.

英镑与经济成长的关连性通常被认为高于美元及日圆,过去三年与股市呈正相关.在10国集团(G10)货币中,英镑常被视作属于风险较高,但这种情况可能即将改变.

"量化宽松对英镑是一个明显利空,"三菱东京日联银行欧洲货币研究部主管Derek Halpenny表示."在风险资产强劲上涨的时候,英镑显然表现滞後."

英镑本周表现落後于欧元EUR=、澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4.後三种货币兑美元涨幅在3.2%到4.2%间,而英镑仅为1.6%.

**第二轮量化宽松**

英国央行上周公布未来四个月内将开展750亿英镑的资产购买计划.但分析师表示,明年初英国央行有可能会扩大计划规模,推低较长期英国公债收益率,令收益率曲线趋平.

"英镑/美元多头要特别小心了.英国央行最终可能大幅压低长期收益率,或削弱英镑的利差魅力,"瑞银集团(UBS)外汇策略主管Mansoor Mohi-uddin说."因此我们维持英镑/美元新的年底目标在1.40美元."

英镑兑美元GBP=在10月6日跌至14个月低点1.5270,远不及4月触及的年内高位1.6747,那时候投资者还预期英国央行可能加息.

但这种预期很快消散,因事实证明英国经济复苏力道脆弱,加上欧债危机,银行业面临不稳定风险,都促使英国央行选择推出更多刺激措施.

巴克莱资本称,英镑一直严重依赖于以出口带动的经济增长,也就是说,2008年金融危机过後,全球复苏成形令英镑获益.

近来数周,由于担心债务危机可能失控,股票和大宗商品遭抛,英镑也未能幸免.投机客押注英镑兑美元下跌,花旗称英镑净空头仓位已经升至相当于55亿美元的纪录新高.

路透数据显示,英镑与标准普尔指数.SPX的关联度为强劲的正0.5,而且自2008年第三季以来就一直守在正值区域.

分析师称,英镑与低风险英国长期公债的关联度减弱,但可能很快再度增强.

浏览英镑与股票和英国公债关联图表,请点选(link.reuters.com/wec44s).

**支撑因素**

尽管量化宽松将损及英镑的强势,但若全球经济情形恶化,英镑不太可能一直走软.

为了避开债务危机及美国经济前景不明,原本应会买入日圆和瑞郎的投资者,将会买入英镑提供支撑.

由于存在日本政府打压日圆的干预威胁,以及瑞士央行针对欧元兑瑞郎汇价设下底限,投资者当前对于增加日圆和瑞郎敞口心存谨慎.

另外英国政府严厉的节支措施被认为有利于应对赤字.包括Halpenny在内的分析师称,英国早于预期恢复量化宽松,令英国央行在应对经济成长放缓时早作准备,被外界认为是积极正面的.

纽约梅隆银行外汇调研主管Simon Derrick补充称,利好英镑的根本因素仍发挥作用.

"英镑拥有货币政策独立,不隶属于欧元区的优势,大而不缺乏流动性.从避险角度而言,它满足众多要求."

Derrick称,英镑在全球外汇储备中,所占比例相对较小,或会提高英镑魅力.据国际货币基金组织(IMF)数据,外储中英镑所占比例约为4%,欧元约为26.5%,而美元占61%.(完)