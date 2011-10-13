〔欧洲政经〕ECB冈萨雷斯-帕拉莫称,央行在控制通胀方面必须立场坚定

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福10月13日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)周四表示,各国央行在控制通胀方面必须立场坚定且强硬,特别是值当前时局震盪之际.
冈萨雷斯-帕拉莫认为,欧洲央行应当尽快摒弃那些旨在维护市场表现的非传统政策举措,从而避免造成新的失衡.他还补充称,非常规举措的去除过程需逐步展开.
"在任何环境下,尤其是在危机时期,央行的职责就是坚定的不偏不倚的贯彻其主要政策目标,对欧洲央行而言,这个目标就是维持物价稳定,发挥其控制物价的作用."他在这篇将在吉隆坡的央行会议上发表的演讲稿中如此阐述.
冈萨雷斯-帕拉莫称,欧元区和其它地区的金融市场依然"极度脆弱",因此实施一些支持扶助举措是有道理的.但与此同时,欧洲央行应当持续不断的评估应于何时收回这些举措,诸如无限量的流动性供应和债券买进行为,从而避免扭曲市场运作.
"若在这些措施的有效期过後还过长时间的维持它们的存在,恐怕将引发其它形式的失衡,并在未来造成新的危机."他说道.
"举例说,如果对银行业的支持时间过长,那麽银行重返市场进行融资的动力就可能削弱,市场会变得更加依赖于通过央行融资."冈萨雷斯-帕拉莫并指出,欧洲央行目前正试图将其干预市场的程度控制在低水平,同时维护其通胀控制目标.
欧洲央行的目标是将通胀率控制在低于或接近2%的水平,而根据欧盟统计局数据,欧元区已经连续十个月超过目标,9月通胀年率为3.0%.(完)
--编译 高琦; 审校 张若琪
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