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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 11:14 BJT

〔中国新债〕内蒙古高新控股下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月13日电---中国内蒙古高新控股有限公司周四公告称,将于下周二(18日)簿记

建档发行5亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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内蒙古高新控股 9 5 12 10/18簿记建档 中信银行 AA 10/20 10/21

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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