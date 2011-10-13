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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 11:34 BJT

〔中国新债〕中国联合网络通信下周二将发80亿元短融,期限一年

路透北京10月13日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)旗下中国联合网络通信

有限公司周四公告称,将于下周二(18日)簿记建档发行80亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联通 80 80 12 10/18簿记建档 工商银行 AAA 10/19 10/20

建设银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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