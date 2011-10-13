《中国公开市场分析》连12周净投放後或将生变,三年央票料延续发行

* 连续12周净投放达5,840亿元,本周净投放1,300亿元

* 节後大量资金释放,央行时隔近两月後再发三年央票

* 一年、三年及三个月期央票收益率续走稳

* 公开市场仍将保持适度资金回笼,三年央票发行或可延续

* 未来到期量减少,连续净投放格局或将生变

路透上海10月13日电--中国央行公开市场连续12周净投放,累计达5,840亿元人民币,本周净投放1,300亿元.时隔近两个月後央行发行了三年期央票,市场反应良好.为维持适度的资金回笼,同时又可以满足市场投资需求,该期限央票将很可能延续发行下去.

业内人士并指出,因国庆节後有大量资金释放,央行仍以增加正回购的操作量来平滑到期.但随着近期现券收益率下行,央票一二级利差倒挂的幅度有所收窄,需求或可逐步回升,加之後续到期量明显减少,公开市场连续净投放格局或能有所变化.

"我觉得(三年央票发行)会延续下去,关键是它有需求",北京一大型银行交易员称,锁定期限长并不是什麽问题,而且这跟央行本身的政策方向也不矛盾嘛,还是要维持相对的收紧,...即便未来流动性真的紧张了,还可以降准备金嘛.

她表示,目前收益率曲线相当平坦,投资三年央票的收益较高且风险不大,需求应有一定保证.这在其它期限央票需求暂时不济的情况下,可以帮助央行维持适度的资金回笼.

公告显示,央行本周招标的一年、三年和三个月期央票,发行量分别为100亿元、200亿元和70亿元,收益率分别是3.5840%、3.97%和3.1618%,均与上次持平;央行本周还进行500亿元七天期、400亿元28天期以及300亿元91天期正回购操作.

本周公开市场总到期规模高达2,870亿元.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.又因为10月1日-7日为国庆长假,因此把该期间到期量也统计到10月8日-14日当周.

**连续净投放格局或将生变**

央票一二级市场收益率的严重倒挂一度令需求被持续压制,加之准备金缴款新政後分批上缴等缘故,央行前期主要是通过正回购滚动操作来平滑到期.这也造成了货币政策强调适度收紧的同时,公开市场却在连续的净投放资金.

"不过这种情况後续可能会有一些改变",北京另一位银行交易员称,尽管通胀数据仍处高位,但对经济前景的担忧使得市场对收紧政策预期已变得缓和,加上较为宽松的资金面,不少机构预计现券收益率可能进一步下行.

他表示,如果是这样,央票一二级市场收益率倒挂的幅度将随之收窄,需求也会慢慢回升.考虑到未来一段时间,公开市场到期量将不再很多,因此连续净投放的格局将有所改变.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年、三年和三个月期品种最新收益率分别报3.6621%、3.9541%和3.4233%,较上周下跌约10-20个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.

央行公开市场此前已经连续11周净投放,累计达4,540亿元,其中国庆节前一周净投放550亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 270

正回购 (周二) 900

(周四) 300

央票到期 980

正回购到期 1,890

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1,300 (完)