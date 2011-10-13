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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 11:52 BJT

〔日本债市〕公债期货下跌,标债前系统技术故障影响现货公债交易

路透东京10月13日电---日本政府公债期货周四下跌,因资金流入股市,且经纪商在30年期日债标售前进行对冲性质的抛售,由于Japan Bond Trading Co.(JBTC)出现技术故障,经纪商无法像往常一样交易现货公债.

JBTC因技术故障,早盘暂停经纪商之间的日本公债交易系统.该机构表示将在0325GMT恢复交易.

尽管出现技术故障,但日本财务省仍照常进行7,000亿日圆(91亿美元)的30年期公债标售.

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