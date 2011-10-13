〔日本债市〕公债期货下跌,标债前系统技术故障影响现货公债交易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---日本政府公债期货周四下跌,因资金流入股市,且经纪商在30年期日债标售前进行对冲性质的抛售,由于Japan Bond Trading Co.(JBTC)出现技术故障,经纪商无法像往常一样交易现货公债.
JBTC因技术故障,早盘暂停经纪商之间的日本公债交易系统.该机构表示将在0325GMT恢复交易.
尽管出现技术故障,但日本财务省仍照常进行7,000亿日圆(91亿美元)的30年期公债标售.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。