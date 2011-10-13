〔中国货币市场〕回购利率小跌,机构观望准备金缴款後市场流动性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月13日电---中国银行间市场周四早盘回购利率继续下跌,但隔夜回购利率和七天回购利率跌幅明显收窄.资金成本持续下跌後,出现稳固性整理趋势.机构仍然关注本月中旬准备金缴款後,市场的流动性.
交易员表示,准备金缴款在即,引发了部分机构谨慎心理,卖盘报价报以维稳为主.虽然资金成本收窄跌幅,但市场上流动性仍较为宽裕.
"实际上,资金面整体上是趋松,但是具体利率是很难说的,报价还是存在主观因素的."上海一券商交易员称.
上海一银行交易员认为,公开市场,财政存款,外汇占款,年末因素,大盘股转债等不确定因素令机构普遍对四季度流动性持谨慎态度.因此资金成本难以持续下跌.她并举例称,隔夜回购利率很难回到2.5以下.
时隔近两个月後,中国央行周四将再次发行三年期央票.200亿元人民币的发行量,一方面表明央行仍有意通过数量工具适当冻结流动性;另一方面也说明,目前较为宽松的资金面和一二级市场轻微的利差,对该期限央票需求起到了支撑作用.[ID:nCN1146698]
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,其他金融机构为10月15日.因恰逢周六,市场普遍预测缴款将提前至明日.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9753 3.0003 -2.50
七天CN7DRP=CFXS 3.1539 3.3425 -18.86
14天CN14DRP=CFXS 3.4270 3.9528 -52.58
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9679 2.9988 -3.09
七天CHICNY7D=CFXS 3.1622 3.3147 -15.25
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--发稿 刘昕; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。