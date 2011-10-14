《中国债市焦点》闭着眼买债时代已成过往,垃圾债市场发展正当其时

* 交易所低评级房地产债和城投债暴跌

* 高低评级债券走势分化,信用利差不断拉大

* 闭着眼睛买信用债的时代成过往

* 垃圾债券市场雏形初现,监管层应顺水推舟

作者 周晓峰

路透上海10月14日电---正当全球被违约风暴给吹得东倒西歪时,长期生活在"温室"内中国债券市场投资者也变得担心起来--这股违约风何时会扑过来.

全球景气面临下行风险,企业信用资质恶化的可能性也相对提高.中国则以房地产行业和温州民间借贷风险曝露为市场担忧的焦点.交易所信用债特别是低评级城投债和房地产债经历了一轮崩溃式的暴跌,收益率涨至逾10%的罕见高水平,信用利差不断被拉大下显示投资者对于低评级债券违约风险的恐惧.

从年初审计署报告引发地方政府债务违约担忧以来,债券市场又多次经历云投集团重组被叫停,山东海龙(000677.SZ)评级遭调降,监管层清查房地产公司信托融资等多个风险事件,低评级城投债和房地产公司债成为众矢之地.另外,超AAA的铁道债,在今年7月发生甬温线动车追尾特大事故後,也面临发行困难的窘境.

事实上,中国债券市场未曾发生过实质性违约,先前由政府隐性担保的城投债和企业债被普遍认为风险很低.即便无担保信用债推出後,监管部门对市场准入的限制,也极大规避了违约风险的发生.

但由此带来的问题是,风险结构的缺失也让这个市场缺少了必要的深度和层次,大大降低了金融市场资源配置的效率.

"闭着眼睛买信用债的时代"或已成为过往,中国投资者信用风险意识的提高,或许正是中国建立真正意义"垃圾债券市场"的最佳时机.监管层此时可以顺水推舟,使中国债券市场体系更趋完善.

"说实话,以前大家对信用风险这事儿关注的确实不多,毕竟没有遇到过真正的违约,要建垃圾债市场,投资者的风险意识也必须要跟上,"国金证券高级投资经理李德智说.

国海证券固定收益分析师高勇标认为,此次低评级信用债的暴跌源于市场对信用违约风险的担心,虽然其中也有一些不理性的因素存在,但总体上说明了市场对于信用风险的认识有了明显的提高.

他并称,信用和利率产品之间走势分化,而不同信用资质的债券表现也有天壤之别,闭着眼买债的时代或许真的已经过去了.

中国企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、公司债和企业债.其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,公司债归中国证监会审核,企业债则由国家发展和改革委员会主管.其中公司债和部分企业债在交易所上市,其馀在银行间市场交易.信用债市场总规模约为4.5万亿元人民币.

**建立垃圾债市场正当其时**

市场整体风险意识的提高,对于发展和完善中国债券市场而言,是不可缺少的软环境.眼下中国经济正面临中小企业融资难和民间借贷管理难的双重困境,通过放宽发债主体和丰富投资者结构,建立起真正意义上的"垃圾债券"(高收益债券)市场,或许是解决这一矛盾的有效举措.

李德智表示,在信贷收紧的大背景下,银行信贷资源向大型企业倾斜,中小企业的融资环境正在恶化.不少民营企业通过年利息15%甚至更高的利率向民间借贷和地下钱庄融入资金,由于缺乏必要的监管,这里形成了一个"灰色的角落".

针对中小企业融资难的问题,中国国务院总理温家宝周三主持国务院常务会议称,将拓宽小型微型企业融资渠道,加大对小型微型企业的信贷支持.但要遏制民间借贷高利贷化倾向,依法打击非法集资、金融传销等违法活动.

"如果允许他们(中小企业)发债,通过市场的手段来调配资金的话,一方面提高了市场效率,另一方面也可以更好的监管."李德智说.

华东一位券商交易员说,中国正在为建立真正意义上的垃圾债券市场努力,但各方面的条件可能都还有待提高.比如要健全信息披露和投资人保护机制,允许更多低资质的公司发债的同时,也引入更多高风险偏好的投资主体.

"投资者风险意识的提高当然是很重要的一个软环境,垃圾债市场风险很大,没有经历过教训的市场很容易翻船",她说.

今年以来,中国加快和简化了对公司债券的审批程序,债项评级AA+及以下的公司债发行占比较以往年份明显增加,但由于市场剧烈动荡,发行票面也是水涨船高.申银万国报告称,後期公司债的供给主要是仍是AA+/AA/AA-的低资质品种供给为主,高资质AAA公司债供给将非常稀少.

**低评级城投债和房地产债暴跌**

整个三季度,交易所信用债走势都相对孱弱,上证企业债指数.SSECBI当期累计跌幅1.28%,上证公司债指数.SSEEBI累计下跌1.60%,同期上证国债指数.SSEBI则上涨了0.95%.特别是在国庆节前的两周,交易所低评级房地产债和城投债更是放量暴跌,部分个券收益率已经接近或超过10%,信用利差不断扩大.

城投债中如09怀化债CN111051=SZ、08长兴债CN111047=SZ、11临汾债CN122840=SS等,房地产公司债如09名流债CN112012=SZ,09银基债CN112014=SZ等都是如此.

中国大型投行--中金公司报告称,对于高收益债而言,违约风险上升始终是悬在市场上方的一把"达摩克利斯之剑",在企业流动性状况没有好转或高危品种本金能否偿付明确之前,不存在反转的机会,总体上仍建议投资者继续回避.

高勇标表示,交易所信用债之所以在三季度末出现暴跌,既是对信用风险的担忧,也有基金净值下降後赎回压力增大以及交易所信用融资能力下降引发的流动性原因.

申银万国债券交易员祈广东表示,在货币政策没有转向之前,大部分中小企业生存和融资环境难以明显改善.各种信用事件的发生将使得低评级债面临很大的估值和流动性风险,建议对这类债保持回避态度,投资策略上可以持有高评级短久期品种.

高等级的券种收益率本轮调整中也有所上升,但较低等级信用债而言,幅度明显小了很多.如08石化债CN126011=SS、07武钢债CN126005=SS、11大秦债CN122092=SS以及09富力债CN122033=SS等.

也有交易员认为,对于那些没有短期估值压力和风险承受能力较强的投资者而言,买入一些低评级但实质违约可能性不大的个券或许也是不错的选择.

祈广东说,相对于一些中小企业公司债,城投债发行人获取政府资金支持的可能性更大,有估值风险,但很小可能发生真的违约.(完)