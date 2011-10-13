版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 12:28 BJT

《韩国利率焦点》央行维持利率不变,未来数月料因经济降温而按兵不动

路透首尔10月13日电---韩国央行周四维持利率不变,因全球经济放缓.该国央行还坚持称并未摒弃抗击通胀的信念,不过其几未透露下步举动如何.

韩国央行连续第四次维持基本利率在3.25%不变,韩国央行总裁金仲秀警告称通胀率将维持在高位,且对经济发出更悲观的看法.

投资者未理会韩国央行的利率决议,因其符合市场预期,且市场焦点在欧债危机和中国的贸易数据.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐