《韩国利率焦点》央行维持利率不变,未来数月料因经济降温而按兵不动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月13日电---韩国央行周四维持利率不变,因全球经济放缓.该国央行还坚持称并未摒弃抗击通胀的信念,不过其几未透露下步举动如何.
韩国央行连续第四次维持基本利率在3.25%不变,韩国央行总裁金仲秀警告称通胀率将维持在高位,且对经济发出更悲观的看法.
投资者未理会韩国央行的利率决议,因其符合市场预期,且市场焦点在欧债危机和中国的贸易数据.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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