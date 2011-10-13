互联网隐私泄漏的严重程度超出想象

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月11日电---美国斯坦福大学周二发布研究报告称，人们上网时常常自以为是匿名的，但其实并非如此。

该大学电脑安全实验室发现，此项研究涵盖的185家高流量网站中，有超过半数的网站与其他网站分享用户的用户名和用户ID。

而谷歌 (GOOG.O)、Facebook、comScore SCOR.O和Quantcast等，是接收注册用户名和用户ID信息最集中的网站。

美国联邦贸易委员会主席莱博维茨（Jon Leibowitz）称，此项研究将有助于该委员会保护消费者网上隐私的努力，遏制“网络狗仔（cyberrazzi）”活动，这种搜集广告和数据的作法与狗仔队追踪名人的行为类似。

他周二在美国全国新闻俱乐部论坛上说：“我们浏览网页时，有很多看不见的网络狗仔、cookie和其他数据搜集工具如影随形，把我们的一举一动报告给营销公司，这些公司因此搜集到我们在线活动的完整资料。”

斯坦福大学研究生梅耶（Jonathan Mayer）撰写了此项研究报告。他指出，信息泄漏是个普遍问题，他研究的网站中，有61%泄露用户名或用户ID。

他说：“许多时候，开发者没有考虑到隐私问题，现实是，信息会泄露给第三方。我们必须承认，这就是互联网的现状。”

该研究发现，在NBC官网注册後，用户电子邮箱就会被分享给其他七家公司。而在家得宝（Home Depot）网站点击一个本地广告，用户的名字和电子邮箱就会发送给13家公司。

莱博维茨对微软(MSFT.O)、Mozilla和苹果(AAPL.O)浏览器中增加“请勿追踪”功能表示赞赏，并称希望谷歌也能效仿。

美国国会着手推进相关立法，以满足网络用户不愿被追踪的愿望，但目前收效甚微。（完）