《企业看点》--10月13日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔10月13日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报报导称,阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.NALU.PA同意以约15亿美元的价格向私募股权集团PermiraPERM.UL出售企业呼叫中心服务业务.[ID:nL5E7LD00I].
* 据报纸Dagens Industri报导,瑞典萨博汽车SWAN.AS收到约1亿瑞典克朗(1,500万美元)资金.这是中国浙江青年莲花汽车为其担保的过桥贷款的一部分.该资金对于萨博的短期生存至关重要.[ID:nL5E7LC4ME].(完)
--编译 洪曦;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。