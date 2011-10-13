《企业看点》--10月13日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月13日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导称,阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.NALU.PA同意以约15亿美元的价格向私募股权集团PermiraPERM.UL出售企业呼叫中心服务业务.[ID:nL5E7LD00I].

* 据报纸Dagens Industri报导,瑞典萨博汽车SWAN.AS收到约1亿瑞典克朗(1,500万美元)资金.这是中国浙江青年莲花汽车为其担保的过桥贷款的一部分.该资金对于萨博的短期生存至关重要.[ID:nL5E7LC4ME].(完)