《全球经济分析》逼迫中国加速人民币升值,无助增加美国制造业就业

* 晦暗的贸易数据笼罩美国对人民币汇率的争论

* 中国从电子产品组装中获利不大

* 即使人民币大幅升值,也无助美国增加大量就业

全球经济记者 魏伦;编译 李春喜/程琳/艾茂林

路透伦敦10月12日电---在美国每售出一台苹果的iPad平板电脑,其对中国的贸易逆差就增加约275美元.

不过,目前该产品的绝大部分价值都由苹果APPL.O获取,并且支撑了美国数千个设计、软件、管理和营销方面的高薪岗位.

根据加州大学欧文分校(Irvine)的Kenneth Kraemer等研究者的分析,中国工人组装苹果产品所获得的价值仅为10美元左右.

从这个角度看,iPad之类产品的海外制造恰恰是美国的问题解决之道,而不是问题,而惩罚中国故意低估人民币汇率就显得更为离谱.

"如果不是中国,苹果不可能有这麽成功,苹果的产品价格也就不会让人能够承受,"英国诺丁汉大学经济学教授姚树洁表示.

以iPad为例,中国只是最终的组装地点,零件是从韩国、日本、台湾、欧盟、甚至包括美国等地进口.中国内地没有iPad零件的供应商.

"中国位于中间环节,为发达国家加工产品,"姚树洁认为,把中美贸易中有关"iPad的贸易顺差"分摊给那些供应零件的国家才更为准确.

Kraemer也认为,贸易数据虽然提供信息,但也同样容易产生误导.

他表示,统计部门正以附加值来计算更准确的贸易产品来源细目,这些数据将在加工地而非所有权所在地的基础上分类.

"最终这将更加清楚的展现出我们真正的贸易夥伴都有哪些,但这一过程很漫长,各国仍将基于存在误导的数据而争论不休,"Greg Linden与创作夥伴Jason Dedrick在近期报告中写道.

参阅中国贸易收支图表,请点击(link.reuters.com/xys24s)

**制造商未必会将业务转到美国**

美国政界人士并不为这些经济利益所动.美国参议院周二通过了旨在迫使中国加快人民币升值的议案,以挽救美国就业.该议案目前已被送交众议院,前部未卜.[ID:nCT0404856]

该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

彼得森国际经济研究院院长柏格斯坦估计,若美国经常帐赤字下降1,000亿美元,将意味着新增60万个就业岗位.

但欧洲国际政治经济中心(ECIPE)主管Fredrik Erixon表示,美国贸易逆差有着根深蒂固的人口及其它结构性原因.因此,即便人民币汇率大幅扬升,美国就业也只能是略有增加.

他说道:"那些跨国公司若认为,人民币升值将严重影响到中国出口产品在美国市场的竞争力,就会把业务转移到其他国家,而非美国."

实际上,为应对人民币稳步升值,以及劳动力、土地、能源和其他投入成本的快速上涨,制造商已经在退出低利润行业.2005年以来,人民币兑美元名义汇率上升了30%.

瑞银集团(UBS)驻香港首席新兴市场分析师Jonathan Anderson说,美国和欧盟贸易数据显示,全部低端轻工业进口商品中,中国所占份额在过去24个月触顶,但目前在美国的市场份额直线下降.

Anderson说,中国的邻国从中获益,因为像越南、孟加拉国、印尼和墨西哥这些国家的成本比中国还低.

令人惊讶的是,虽然过去两年美国的服装和家具进口持续增加,但美国国内的生产却大幅减少.外国赢得、而不是丢掉了市场份额.

Anderson说,很明显,中国薪资上涨并不能让美国工人得到实惠.

"在中国,一家玩具商的工人每周工作65个小时以上,月薪300美元.假设这个薪水太高了,那麽玩具商是会到美国来,向每周工作40小时的工人支付1,200美元月薪加福利呢,还是会去工作时间和中国差不多,但每月工资还不到100美元的孟加拉国或柬埔寨?"他最近在报告中写道.

**没有捷径可循**

只有迫使人民币大幅升值,或者徵收不合理的高关税,才能弥补成本差距.但这样一来,贸易战和汇率战的威胁很可能变成现实,周末G20财长巴黎会议或要极力避免这种情况发生.

"过去30年里,电子产品制造业逐渐集中到亚洲地区,中短期内若逆转这一过程,那麽全球经济的基础--商品、资本和人员的相对自由流动,就会遭到破坏,"Kraemer, Linden和Dedrick写道.

他们称,并不想暗示美国制造业没有希望.但真正能创造高薪就业岗位的是像设计、计算和市场营销等领域,而不是生产塑料制品这种简单工作.不管怎麽说,邻国墨西哥在产品总装方面已经抢占了低成本先机.

"把电子产品量产装配厂转移回美国,并不是创造好工作和促进经济增长的高招,"他们写道.(完)