〔路透专访〕港交所利润不太可能受到IPO企业减少冲击--港交所主席

路透约翰内斯堡10月12日电---全球按市值计最大的交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的主席夏佳理(Ronald Arculli)周三表示,预计该交易所利润不太可能受首次公开发行(IPO)企业减少冲击.

香港此前IPO申请量一直在飙升,而且连续两年成为全球IPO的首选地.

"对IPO的收费不是那麽重要.其(利润)更多是基于日成交量和其他收入.显然这(IPO费用)确实会对我们的营收产生一些影响,但也不会十分严重,"夏佳理在约翰内斯堡举行的世界证券交易所联合会(World Federation of Exchanges)年会的场边对路透表示.

根据交易所数据,截止到8月底,今年香港总共有115家有效申请IPO的公司,高出去年同期逾35%.

这是获得港交所上市委员会批准、但尚未售股的公司数量.

夏佳理还谈到,他预计近期不会有类似德意志交易所(DB1Gn.DE)并购纽约-泛欧交易所集团NYX.N那样大规模的国际交易所并购案批量出现.

"很难说,但我还是预计不会有太多的并购交易,今年迄今为止,这些并购案中多数没有成功."

"这类交易耗资巨大,而且非常耗时."

夏佳理提及,截至8月底,港交所总共完成了约240亿美元的IPO.

他说,仍有一些申请待批,市况动荡导致部分IPO被搁置.(完)