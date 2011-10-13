《全球主要央行动态》--10月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月6日-10月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)10月12日公布的会议纪录显示,在其9月召开的最近一次会议中,官员们曾考虑新一轮购买公债等政策工具来缓解金融情势.纪录写道:"多数委员同意,从修改後的经济前景来看,有必要提出额外的宽松货币政策,以强化经济复苏."FED官员曾讨论到的宽松货币政策工具包括重新调整FED持仓以延长其平均到期时间、并向长期利率施加更多下行压力,而这也是他们最终采行的政策. [ID:nCT0405330]

在美国政府10月7日公布9月失业率持稳于9.1%之後,达拉斯联储和亚特兰大联储总裁费希尔与洛克哈特表示,与就业市场持续低迷相较,通胀问题相对轻微.但两人均对进一步推动宽松政策提出怀疑,无法确定此举能够带来多大助益. [ID:nCT0483105]

**欧元区**

欧洲央行总裁特里谢10月11日称,应对危机之举并未增加通胀风险.对有关该央行是否会停止购买公债的问题,他回答称欧洲金融稳定机构(EFSF)今後将会保证欧洲金融系统的稳定. [ID:nCN1144384]

他将此次债务危机定性为"系统性"危机,称危机已扩散到系统层面,蔓延风险抬头,需对银行业资本重组有明确决定. [ID:nCN1144624][ID:nCN1143312]

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧10月10日表示,目前欧洲央行的购债计划继续进行.但在EFSF具备干预二级债券市场的能力後,欧洲央行就无需动用公债购买计划. [ID:nCN2011439]其并称,最有效使用EFSF的方法是将之投入一级债市,比如西班牙和意大利;第二有效的使用方式是将之投入二级市场或用于银行资本重组.[ID:nCN2011349]

欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫10月7日接受西班牙电台专访时表示,欧元区利率已经够低."我们有责任分析物价稳定面临的风险,这是我们的主要任务,因此我们需要研究经济情况及相关的利率水准,我们认为在当前情况下,利率已经够低,"他针对为何欧洲央行没有屈服压力降息时答道. [ID:nCN1999939]

欧洲央行10月6日宣布重新启用部分最强有力的危机对抗工具,以应对日益严重的欧元区问题,但央行仍选择维持指标利率在1.5%不变,尽管一些委员呼吁降息.这是特里谢担任总裁期间欧洲央行的最後一次会议.他警告称,央行认为债务危机以及全球经济成长放缓对欧元区经济的威胁"加大". [ID:nCN2007355]

**英国**

英国央行首席经济学家戴尔告诉路透,英国经济可能在今年剩馀时间内稳步放缓,英国央行决定进一步实施量化宽松的举措,主要受制于海外局势发展.英国央行货币政策委员会(MPC)在上周推出第二轮量化宽松措施让市场感到意外,戴尔在其後首份公开声明中表示,英国正经历有史以来最严重的金融动荡时期之一. [ID:nCN1146116]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)10月9日向Sky News表示,证据显示量化宽松措施提振了经济,而且没有理由认为该措施会在没有支撑经济的情况下直接推高通货膨胀. [ID:nCT0483115]

英国央行10月6日推出第二轮量化宽松来保护放缓的英国经济免于欧元区危机的冲击,承诺用新资金将买进750亿英镑资产,藉此抵御经济衰退.央行决定令资产买进计划规模扩大至2,750亿英镑(4,240亿美元),凸显出在全球成长放缓、政府减支和加税、以及消费者面临高通胀及薪资增幅放缓的情况下,英国经济的危险景况.央行总裁金恩在致财政大臣奥斯本寻求核准该举措的信件中称,全球经济复苏趋于停滞,且欧元区债务危机造成金融市场严重紧缩. [ID:nCT0482473]

**日本**

日本央行10月13日公布的9月会议记录显示,几位委员表示考虑到包括欧债危机在内的严重经济风险,未来可能有必要进一步放宽政策.记录显示,许多委员认为欧债危机拖累日本经济的风险正在增大. [ID:nCN1148052]

日本央行10月11日公布月度经济报告,称海外经济可能遵循趋势维持坚稳的成长,主要受新兴经济体的带动.但其警告称前景高度不确定.报告亦称,第四季日本产出将继续增长,但步伐会慢于7-9月当季."一些企业表示,全球放慢开始影响它们的出口订单.因此我们需要关注下行风险,主要是在电子零部件行业,该部门正面临库存调整." [ID:nCT0483603]

时事社10月11日报导,日本央行总裁白川方明称,已对首相野田佳彦表示将运用货币政策扶助经济.日本央行证实,白川方明已和首相野田佳彦会面,并称会晤是定期交换意见的一部分.时事社报导称,白川方明已对首相表示将竭力帮助震後重建工作,并促进经济复苏. [ID:nCN1142896]

日本央行总裁白川方明10月7日表示,需要重点关注日本经济的下行风险,日圆大幅升值对日本经济的影响巨大,正在密切关注全球不确定性风险是否进一步演变为现实.目前更加关注全球不确定性如何通过市场变动来影响日本经济,而非通过贸易渠道,目前更加关注全球不确定性如何通过市场变动来影响日本经济,而非通过贸易渠道,但制定政策上也不单单考虑汇率走势.[ID:nCN2007849]

日本央行10月7日决定维持货币政策不变,暂不动用弹药所剩无几的政策武器,尽管对全球衰退抱有担忧,且欧债危机令日本经济前景蒙阴.该央行称,日本经济或将恢复温和复苏,但对海外经济增长的警告论调比上月政策会议声明又更进一层.一如普遍预期,央行决策者一致决定维持指标利率区间在0-0.1%不变,且未通过扩大资产购买计划来进一步放宽政策. [ID:nCN2007775]

**中国**

针对美国参议院通过有关惩罚中国汇率政策的议案,中国央行10月12日称,中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率,而对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.刊登在央行网站的报告称,中国将继续增加人民币汇率的灵活性,渐进稳妥的实现汇率均衡;而人民币汇率也正逐渐趋于均衡合理水平. [ID:nCN1145274]

**韩国**

韩国央行10月13日维持利率不变,因全球经济放缓.该国央行还坚持称并未摒弃抗击通胀的信念,不过其几未透露下步举动如何.韩国央行连续第四次维持基本利率在3.25%不变,韩国央行总裁金仲秀警告称通胀率将维持在高位,且对经济发出更悲观的看法.韩国央行的政策声明与上次会议相比变化不大.不过该行首次警告"经济成长面临下档风险",但并不倾向于像巴西和印尼央行那样提早意外降息. [ID:nCN1148936][ID:nCN1148536]

韩国央行总裁金仲秀10月7日在被问及有关数国放松政策支撑经济增长时称,韩国政策仍偏向于收紧."既然央行已经表态打算让利率恢复正常,就必须沿着这个方向走下去,"金仲秀在议会委员会回答议员提问时说. [ID:nCN2008079](完)