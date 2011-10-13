〔IMF报告〕亚洲经济受欧美危机连累,可能面临资本外流问题

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,近期亚洲经济体面临的风险"无疑"是在上升,因受到欧洲债务危机和美国经济放缓的影响,这就需要决策者保持敏锐,并做好迅速扭转局势的准备.
IMF还警告称,亚洲地区存在资本外逃的风险,发达经济体有可能逆转自2009年以来在亚洲市场大举建立的仓位.
"这些仓位如遭突然结清,可能导致信心受损,危机或将从债券和股票市场蔓延到外汇等其他市场,"IMF在亚太地区经济展望报告中称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。