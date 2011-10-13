〔IMF报告〕亚洲经济受欧美危机连累,可能面临资本外流问题

路透东京10月13日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,近期亚洲经济体面临的风险"无疑"是在上升,因受到欧洲债务危机和美国经济放缓的影响,这就需要决策者保持敏锐,并做好迅速扭转局势的准备.

IMF还警告称,亚洲地区存在资本外逃的风险,发达经济体有可能逆转自2009年以来在亚洲市场大举建立的仓位.