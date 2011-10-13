〔澳新汇市〕澳元因良好就业数据继续上扬,新西兰元亦仍受支撑

路透悉尼/惠灵顿10月13日电---澳元周四在大幅上涨之後继续扩大涨幅,因澳洲强劲的就业数据使得央行近期降息的预期降温.新西兰元则继续受到支撑.

澳元兑美元AUD=D4上涨0.005美元,报1.0206美元,此前高见1.0235美元的三周高位,澳元此前在海外市场亦上涨1.7%.目前澳元较上周二触及的13个月低位0.9388美元已回升8.5%.

周四数据显示,9月经季节调整的就业人口增加2.04万人,为路透调查预估的两倍多.失业率从10个月高位5.3%降至5.2%.[ID:nCN1147822]

"这份最新的经济数据,加上围绕欧债问题的情绪好转,以及欧洲当局稳定局势的意愿,应能在澳元下跌时予以支撑."Travelex Global Business Payments客户管理主管Paul Kammel说道.

他表示,未来几周料将触及1.05美元.

澳元兑日圆和欧元亦上涨.澳元兑新西兰元AUDNZD=R触及四个月高位1.2827新西兰元.

澳元/美元主要阻力位见于1.0235/40,若突破该水准,将上看55日移动均线切入位1.0290.支撑位在1.0106.

OzForex资深交易员Euan McCreadie称,澳元未来24小时内很难突破1.0300美元,因所有欧洲利好消息都已被消化了.

"这很大程度上是释压性反弹,会有一些因素再次压低澳元."

新西兰元兑美元NZD=D4在0.7952美元受到良好买需支撑,隔夜纽约时段一度上涨2%至三周高位0.7996美元,尾盘报0.7959.

新西兰元料守在0.7960的200日移动均线切入位左右,可能上探0.8000.(完)

--编译 许娜/程琳;审校 侯向明/张若琪

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