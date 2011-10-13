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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 13:55 BJT

〔台湾股市〕收高45.98点至四周收盘高位,船运股领涨

路透台北10月13日电---台湾股市周四收高0.62%至将近四周最高收盘水准,长荣海运(2603.TW)等船运类股提振大盘,因市场冀望台湾与大陆之间的贸易谈判将推动需求.

全球最大的晶圆代工厂商台积电(2330.TW)收复盘中失地,尾盘收平,之前该公司董事长就全球经济发表了谨慎看法[ID:nCT0405328].

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