〔台湾股市〕收高45.98点至四周收盘高位,船运股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月13日电---台湾股市周四收高0.62%至将近四周最高收盘水准,长荣海运(2603.TW)等船运类股提振大盘,因市场冀望台湾与大陆之间的贸易谈判将推动需求.
全球最大的晶圆代工厂商台积电(2330.TW)收复盘中失地,尾盘收平,之前该公司董事长就全球经济发表了谨慎看法[ID:nCT0405328].
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。