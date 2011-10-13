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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 14:04 BJT

〔东京汇市〕欧元小升,短线可能因空头回补持坚

* 欧元逼近8-10月跌势间50%的回档位1.3848

* 下道阻力位在9月触及的日高1.3937

* 澳元跳升,因强劲就业数据盖过了提早降息传闻的影响

* 澳元在1.0235-1.0239美元区域面临阻力

* 日圆受日本出口商需求支撑

路透新加坡10月13日电---欧元周四小幅上涨,盘旋于上日所及一个月高位附近,交易称,欧元短线可能因空头回补而进一步上涨,不过不太可能持续扬升.

澳元兑美元触及三周高位,因就业数据强劲,促使投资者推後对澳洲央行近期降息的预期,但澳元涨势在1.0235-1.0239阻力区域暂停.

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