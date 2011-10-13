〔东京汇市〕欧元小升,短线可能因空头回补持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元逼近8-10月跌势间50%的回档位1.3848
* 下道阻力位在9月触及的日高1.3937
* 澳元跳升,因强劲就业数据盖过了提早降息传闻的影响
* 澳元在1.0235-1.0239美元区域面临阻力
* 日圆受日本出口商需求支撑
路透新加坡10月13日电---欧元周四小幅上涨,盘旋于上日所及一个月高位附近,交易称,欧元短线可能因空头回补而进一步上涨,不过不太可能持续扬升.
澳元兑美元触及三周高位,因就业数据强劲,促使投资者推後对澳洲央行近期降息的预期,但澳元涨势在1.0235-1.0239阻力区域暂停.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。