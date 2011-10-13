〔企业结盟〕瑞士宝盛与麦格理战略结盟,将放眼亚洲银行业务

路透苏黎世10月13日电---瑞士私人银行集团--宝盛(Julius Baer)BAER.VX周四宣布,与麦格理集团(MQG.AX)建立战略合作夥伴关系,以扩大北亚和东南亚的私人银行和投资银行业务.

宝盛在一份声明中表示,根据协议,宝盛将把客户的投资银行交易转介给麦格理,麦格理将把客户的私人银行服务转介给宝盛.

此外,宝盛的亚洲客户将有更多机会接触到麦格理投资银行产品.

麦格理旗下亚洲私人财富业务将转移给宝盛.该业务管理着约10亿美元资产.(完)