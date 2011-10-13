〔企业结盟〕瑞士宝盛与麦格理战略结盟,将放眼亚洲银行业务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透苏黎世10月13日电---瑞士私人银行集团--宝盛(Julius Baer)BAER.VX周四宣布,与麦格理集团(MQG.AX)建立战略合作夥伴关系,以扩大北亚和东南亚的私人银行和投资银行业务.
宝盛在一份声明中表示,根据协议,宝盛将把客户的投资银行交易转介给麦格理,麦格理将把客户的私人银行服务转介给宝盛.
此外,宝盛的亚洲客户将有更多机会接触到麦格理投资银行产品.
麦格理旗下亚洲私人财富业务将转移给宝盛.该业务管理着约10亿美元资产.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。