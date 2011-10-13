版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 14:16 BJT

〔中国新债〕内蒙古托克托发电公司下周四将发行10亿元短融,期限一年

路透北京10月13日电---中国内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司周四公告称,将于

下周四(20日)簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

===========================================================================================

内蒙古托克托 10 10 12 10/20簿记建档 国开行 AA+ 10/21 10/24

发电公司

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐