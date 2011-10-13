修正:〔路透基点〕贷款市场资深人士Noel Tang下月将加入巴克莱--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:内文第二段补上花园休假条款说明)
路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,贷款市场资深人士Noel Tang据传将在11月加盟巴克莱资本.
Tang在卸去苏格兰皇家银行亚洲银团贷款和销售部驻香港主管职位後,目前正处在花园休假(garden leave)期间.花园休假条款是针对员工离职後的竞业禁止,该期间原雇主给付薪资给劳工.
巴克莱资本目前未能置评.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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