修正:〔路透基点〕贷款市场资深人士Noel Tang下月将加入巴克莱--消息

(更正:内文第二段补上花园休假条款说明)

路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,贷款市场资深人士Noel Tang据传将在11月加盟巴克莱资本.

Tang在卸去苏格兰皇家银行亚洲银团贷款和销售部驻香港主管职位後,目前正处在花园休假(garden leave)期间.花园休假条款是针对员工离职後的竞业禁止,该期间原雇主给付薪资给劳工.

巴克莱资本目前未能置评.(完)