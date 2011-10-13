〔东京美债〕10年期公债价格持稳,收益率接近六周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---10年期美国公债价格周四在亚洲市场持稳,因交易商不愿在下周欧盟峰会前进行更加激进的押注.此前10年券曾因欧债危机乍现乐观情绪而下滑.
斯洛伐克议员周三达成协议,将在周五前批准欧元区抒困基金增强版计划.斯洛伐克是欧元区唯一一个尚未批准该计划的成员国.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,欧洲需就希腊问题采取果断行动,制订出控制债务危机的全面计划,更加增添了紧迫感.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。