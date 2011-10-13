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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 14:21 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格持稳,收益率接近六周高位

路透东京10月13日电---10年期美国公债价格周四在亚洲市场持稳,因交易商不愿在下周欧盟峰会前进行更加激进的押注.此前10年券曾因欧债危机乍现乐观情绪而下滑.

斯洛伐克议员周三达成协议,将在周五前批准欧元区抒困基金增强版计划.斯洛伐克是欧元区唯一一个尚未批准该计划的成员国.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,欧洲需就希腊问题采取果断行动,制订出控制债务危机的全面计划,更加增添了紧迫感.

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