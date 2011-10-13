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债券 | 2011年 10月 13日 星期四 14:25 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初持稳,意大利稍晚标售公债

路透伦敦10月13日电---德债期货周四开盘几无变动,整理近日跌势,稍晚将有意大利公债标售,市场等待更多有关欧元区政策制定者拟定解决债务问题计划的正面信号.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三提出一项治理欧债危机的广泛计划,引发市场乐观情绪,近日这股乐观情绪已造成德国公债买需急跌.

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