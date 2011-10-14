〔中国数据〕9月新增贷款及M2低于预期,但货币政策放松时机未到(更新版)

(新增分析师评论和背景)

* 9月末M2及新增贷款均低于预期

* 货币政策料维持当前力度

* 不排除定向或结构性放松的可能性

路透上海10月14日电---中国持续紧缩的货币政策效果进一步显现.9月末广义货币供应量(M2)增速持续走低,新增贷款亦创年内低点,双双低于市场预期.

分析师指出,结合物价回落来看,中国经济回落的速度比预期要大.而货币政策调控对通胀非常重视,料还不太可能有大的变化,但也不排除短期内会有针对中小企业的一些定向或结构性放松.

中国人民银行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元人民币,低于5,325亿元路透调查中值;而当月末M2CNMSM2=ECI同比增长13.0%,低于13.8%的路透调查中值.[ID:nCN2010887]

招商证券研究发展中心宏观经济研究主管谢亚轩称,"M2增速比较低,一方面是调控的结果,另一方面应该仍然是M2这个指标涵盖能力的问题...4,700亿的新增信贷规模基本正常."

他并表示,政策还不到放松的阶段,政策进入观察期,不会放得太松.

国海证券固定收益部分析师段吉华亦指出,"再长一段时间的政策面展望,就要关注12月的中央经济会议了.如果到时候经济形势需要信贷政策有调整,存款准备率政策也会配合."

国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.进一步确认通胀正逐步下行的态势.

国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度.分析人士表示,此举将有利于缓解小微企业资金问题.但以此认定中国可能放松货币政策还为时尚早,更多是定向结构性放松.[ID:nCN1114528]

央行数据并显示,9月末人民币各项贷款馀额52.91万亿元,同比增长15.9%,稍低于此前16.1%的预测中值.外汇储备馀额为32,017亿美元,路透此前调查中值为33,050亿美元.

为控制通胀,央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%,大型金融机构存准率达到21.5%历史高位.(完)