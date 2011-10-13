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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 15:38 BJT

〔中国汽车〕9月乘用车销量同比增长8.79%,至131.95万辆--中汽协

路透上海10月13日电---中国汽车工业协会周四公布数据称,中国9月共销售乘用车131.95万辆,

同比增长8.79%,环比增速则为20.48%.

该协会新闻稿并称,中国2011年1-9月乘用车销售1,053.78万辆,同比增长6.38%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月

8.79% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3%(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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