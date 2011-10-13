〔中国股市〕沪综指连续第三天收升,通胀数据公布前市场趋向谨慎

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月13日电---中国股市沪综指周四小幅收涨,为连续第三日收升;中小板和创业板受国家政策扶持激励走强,提振信心;不过此前领涨的金融股则遭遇获利回吐.分析人士认为,明日数据公布前市场依然维持谨慎,短线料会围绕2,400点震荡.
沪综指.SSEC收报2,438.790点,涨18.790点,或0.78%.今日创业板指数收扬2.07%;上证180金融指数.SSE180FI微幅收升0.09%.
湘财证券分析师徐广福表示,大涨後投资者信心有所恢复,但在20天均线(2,432点)附近仍有跳空缺口,故技术上受到压制.同时,在长期下跌後,出现连续大涨的可能性亦不大,今日处于窄幅整理.
"由于昨日放量长阳奠定了市场的底部,短线将围绕2,400点震荡",他并预计.
另外,尽管今日中小板和创业板受国家政策鼓舞走强,但国务院支持小微企业也预示了,整体货币政策放松的可能性不存在,从而导致市场裹足不前.
为缓解小微企业的资金困局,国务院出台了一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1147028]
不过,针对明日即将公布的中国月度通胀数据,徐广福认为,CPI数据应在预期之内,不会对市场造成过大扰动,关键是看下周二的三季度数据及周末将召开的政治局会议,预计下周市场的运行趋势可能将更趋明朗.
中国即将于本周五公布9月CPI和PPI;并将于下周二公布三季度宏观经济数据.路透最新调查显示,中国三季度经济增速将继续下滑,9月居民消费价格指数(CPI)料同比上涨6.1%,较上月继续回落.[ID:nCN2010303]
今日,中国海关公布数据显示,9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡;当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,均低于预估值.[ID:nCN1145892]
沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,658.6点,涨0.67%,成交量为243,448手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。