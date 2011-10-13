〔中国能源〕中石油联手壳牌中国及卡塔尔石油签约共建台州炼化项目

路透北京10月13日电---历时三年之久的台州合资炼化项目尘埃落定.中石油集团宣布,联合壳牌(RDSa.L)中国及卡塔尔石油国际与浙江省台州市政府签署合作框架协议,投资兴建台州炼化一体化项目.

该项目已于6月份获得中国发改委原则同意,动工前尚需完成环境评估等许可.

中石油集团网站上刊登的新闻稿称,浙江台州炼化项目是中国石油、卡塔尔石油和壳牌中国三方拟利用进口凝析油等原料,生产乙烯等石化产品的大型炼化一体化项目.

"项目建成会带动一大批石化中下游项目建设,并将大幅度提升浙江省石化产品自给率."新闻稿称.

据之前媒体报导,该项目总投资800亿元,包括每年炼油2,000万吨、年生产乙烯120万吨以及30万吨级原油码头等工程.

早在2008年6月,三方便签署协议约定在中国兴建炼油和化工一体化工厂.但当时暂未披露项目选址.

2010年5月,中石油集团旗下的中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)宣布与荷兰皇家壳牌集团及卡塔尔石油公司就卡塔尔D区块天然气签署勘探与产量分成协议,有效期长达30年.

同年,中石油和壳牌两家公司联合收购了Arrow Energy公司,联合开发澳大利亚的煤层气资源.(完)

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