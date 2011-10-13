《投行看数据》中国进出口增长将续放缓,人民币大幅升值可能较小--中金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月13日电---中国大型投行--中金公司发布的最新报告预计,中国进出口增长将继续回落;未来数月维持顺差,但全年顺差将小于去年;人民币灵活性增加,但大幅升值可能性较小.
报告认为,中国未来数月出口增速可能继续下降,今年四季度的出口将面临更大挑战.比较而言,国内经济增长放缓则相对温和,内需增长在未来短期内仍将继续强于外需.
中国海关稍早公布数据显示,9月出口同比增长17.1%,低于路透调查中值的20.7%;进口同比增长20.9%,亦低于调查中值24.5%.同期录得贸易顺差为145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元.[ID:nEAP307902]
"由于汇率大幅波动对国内经济冲击的不确定性,人民币不太可能对一篮子货币大幅升值."报告称.
报告认为,在应对未来几年外部宽松货币环境对中国影响的政策工具中,汇率大幅升值并非主要的选项.人民币对美元汇率正在向全年升值5-7%,年末到6.23的基准预测情形靠拢.
近日美国再度就人民币升值施加压力,美国参议院周二通过惩罚中国汇率政策的议案,中国三大政府部门再度坚决予以反击.市场担心汇率纠纷或引爆中美贸易战.
据中国海关进出口监测预警系统预测,今年中国出口预计增长18%左右,进口增长21%左右;全年贸易顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或者基本持平,外贸进出口平衡发展的态势不会改变.[ID:nCN1148456](完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。