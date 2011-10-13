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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 15:00 BJT

《外汇动态》日本与瑞士情况不同,不适合照搬设定汇率下限的方法

0645GMT--有关日本可能像瑞士那样设定美元/日圆JPY=汇率下限的看法,似乎并不具有说明力,因为日本对外出口的目标地区较之瑞士要广泛的多.瑞士由于同欧元区的关联紧密,因此设定欧元/瑞郎下限就显得更为可行有理.对于日本而言,关注日圆贸易加权汇率可能要更有效果一些.基于此,设定美元/日圆汇率限制的提议确实不太现实.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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