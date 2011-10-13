《国际主要央行公开市场操作一览》--10月13日

路透上海10月13日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期公债、买入长期公债,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/12 卖出公债 -88.70 03/31/2013 - 10/15/2013

10/11 购买公债 25.02 02/15/2036 - 05/15/2041

10/7 购买公债 17.20 11/15/2021 - 02/15/2031

10/6 卖出公债 -88.70 01/15/2012 - 07/31/2012

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)10月12日公布的会议纪录显示,在其9月召开的最近一次会议中,官员们曾考虑新一轮购买公债等政策工具来缓解金融情势.纪录写道:"多数委员同意,从修改後的经济前景来看,有必要提出额外的宽松货币政策,以强化经济复苏."FED官员曾讨论到的宽松货币政策工具包括重新调整FED持仓以延长其平均到期时间、并向长期利率施加更多下行压力,而这也是他们最终采行的政策. [ID:nCT0405330]

--在美国政府10月7日公布9月失业率持稳于9.1%之後,达拉斯联储和亚特兰大联储总裁费希尔与洛克哈特表示,与就业市场持续低迷相较,通胀问题相对轻微.但两人均对进一步推动宽松政策提出怀疑,无法确定此举能够带来多大助益. [ID:nCT0483105]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/12 七天期反向交易 5.00亿美元 1.08%(固定利率)

84天期反向交易 13.53亿美元 1.09%(固定利率)

10/11 七天期反向交易 2,049.39 1.50%(固定利率)

28天期反向交易 590.62 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,630.00 0.95%

一天期定期存款 -2,738.16 1.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁特里谢10月11日称,应对危机之举并未增加通胀风险.对有关该央行是否会停止购买公债的问题,他回答称欧洲金融稳定机构(EFSF)今後将会保证欧洲金融系统的稳定. [ID:nCN1144384]

他将此次债务危机定性为"系统性"危机,称危机已扩散到系统层面,蔓延风险抬头,需对银行业资本重组有明确决定. [ID:nCN1144624][ID:nCN1143312]

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧10月10日表示,目前欧洲央行的购债计划继续进行.但在EFSF具备干预二级债券市场的能力後,欧洲央行就无需动用公债购买计划. [ID:nCN2011439]其并称,最有效使用EFSF的方法是将之投入一级债市,比如西班牙和意大利;第二有效的使用方式是将之投入二级市场或用于银行资本重组.[ID:nCN2011349]

--欧洲央行10月6日宣布重新启用部分最强有力的危机对抗工具,以应对日益严重的欧元区问题,但央行仍选择维持指标利率在1.5%不变,尽管一些委员呼吁降息.这是特里谢担任总裁期间欧洲央行的最後一次会议.他警告称,央行认为债务危机以及全球经济成长放缓对欧元区经济的威胁"加大". [ID:nCN2007355]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 31,750

上周三 34,290

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当期变化 -2,540

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行10月13日公布的9月会议记录显示,几位委员表示考虑到包括欧债危机在内的严重经济风险,未来可能有必要进一步放宽政策.记录显示,许多委员认为欧债危机拖累日本经济的风险正在增大. [ID:nCN1148052]

--日本央行总裁白川方明10月7日表示,需要重点关注日本经济的下行风险,日圆大幅升值对日本经济的影响巨大,正在密切关注全球不确定性风险是否进一步演变为现实.目前更加关注全球不确定性如何通过市场变动来影响日本经济,而非通过贸易渠道,目前更加关注全球不确定性如何通过市场变动来影响日本经济,而非通过贸易渠道,但制定政策上也不单单考虑汇率走势.[ID:nCN2007849]

--日本央行10月7日决定维持货币政策不变,暂不动用弹药所剩无几的政策武器,尽管对全球衰退抱有担忧,且欧债危机令日本经济前景蒙阴.该央行称,日本经济或将恢复温和复苏,但对海外经济增长的警告论调比上月政策会议声明又更进一层.一如普遍预期,央行决策者一致决定维持指标利率区间在0-0.1%不变,且未通过扩大资产购买计划来进一步放宽政策. [ID:nCN2007775]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,今日共发行1,554亿台币存单.相较存单到期金额1,078.5亿,存单发行馀额增加475.5亿.[ID:nCT0405206]

--台湾央行周二表示,今日共发行4,948亿台币存单.相较存单到期金额5,071.5亿,存单发行馀额减少123.5亿.[ID:nCT0483581](完)