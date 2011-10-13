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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 15:22 BJT

〔汽车产业〕瑞典萨博取得由浙江青年莲花担保的过桥贷款首笔资金

路透阿姆斯特丹10月13日电---瑞典萨博汽车(Saab)SWAN.AS称:

* 已获得由中国浙江青年莲花汽车公司担保的过桥贷款的首付款

* 更多贷款预计将在本周和10月22日前收到

* 预计中国当局将在未来几周批准莲花汽车和庞大汽贸集团(601258.SS)对萨博的投资 (完)

--编译 白云;审校 龚芳

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