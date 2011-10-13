〔汽车产业〕瑞典萨博取得由浙江青年莲花担保的过桥贷款首笔资金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透阿姆斯特丹10月13日电---瑞典萨博汽车(Saab)SWAN.AS称:
* 已获得由中国浙江青年莲花汽车公司担保的过桥贷款的首付款
* 更多贷款预计将在本周和10月22日前收到
* 预计中国当局将在未来几周批准莲花汽车和庞大汽贸集团(601258.SS)对萨博的投资 (完)
--编译 白云;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。