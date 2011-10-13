修正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元及美元均下跌,风险胃纳上升提振欧元和美元

(更正:修正标题措辞以阐明是提振欧元和美元)

路透苏黎世10月13日电---瑞郎兑欧元和美元周四下跌,因欧元区正采取具体举措应对债务危机的希望大增,暂时提振投资人风险胃纳.

截至0735GMT,瑞郎兑欧元较纽约尾盘下跌0.2%,报1.2366瑞郎.瑞郎兑美元亦下滑0.2%,报0.8966.

自从瑞士央行制定欧元兑瑞郎的1.20瑞郎下限之後,瑞郎就未曾越雷池一步,周一还跌至四个半月低位1.2434瑞郎,因市场臆测瑞士央行可能会设立新下限1.25瑞郎.

但是Sarasin分析师Ursina Kubli说,瑞士央行迄今没有采取新动作,使得瑞郎开始小升,关于央行实施新目标的臆测也开始消退.

Kubli说,即便欧洲政府同意遏制欧债危机的举措,蹒跚的经济成长也可能推高瑞郎.

"如果真的出现解决之道,让市场有信心欧元危机可以化解,那麽瑞郎将疲弱...但是在经济成长恶化的环境中,我们认为欧元兑瑞郎趋势走低."Kubli说.(完)

--编译 洪曦/李婷仪;审校 侯向明/艾茂林

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