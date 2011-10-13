修正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元及美元均下跌,风险胃纳上升提振欧元和美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:修正标题措辞以阐明是提振欧元和美元)
路透苏黎世10月13日电---瑞郎兑欧元和美元周四下跌,因欧元区正采取具体举措应对债务危机的希望大增,暂时提振投资人风险胃纳.
截至0735GMT,瑞郎兑欧元较纽约尾盘下跌0.2%,报1.2366瑞郎.瑞郎兑美元亦下滑0.2%,报0.8966.
自从瑞士央行制定欧元兑瑞郎的1.20瑞郎下限之後,瑞郎就未曾越雷池一步,周一还跌至四个半月低位1.2434瑞郎,因市场臆测瑞士央行可能会设立新下限1.25瑞郎.
但是Sarasin分析师Ursina Kubli说,瑞士央行迄今没有采取新动作,使得瑞郎开始小升,关于央行实施新目标的臆测也开始消退.
Kubli说,即便欧洲政府同意遏制欧债危机的举措,蹒跚的经济成长也可能推高瑞郎.
"如果真的出现解决之道,让市场有信心欧元危机可以化解,那麽瑞郎将疲弱...但是在经济成长恶化的环境中,我们认为欧元兑瑞郎趋势走低."Kubli说.(完)
--编译 洪曦/李婷仪;审校 侯向明/艾茂林
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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