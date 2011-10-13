〔路透调查〕越来越多分析师预期韩国央行明年上半年将会降息

路透首尔10月13日电---越来越多的分析师预期明年上半年韩国央行将转向宽松政策立场.该央行周四连续第四个月维持利率不变.

接受路透调查的14位分析师中有五位预测,韩国央行的紧缩立场终结,将在2012年1-6月间降息25个基点,以帮助经济抵御全球放慢趋势.

调查是在韩国央行总裁金仲秀讲话後进行的,他重申政策仍然倾向于利率正常化.

另外五位分析师则预期2012年第一季前会升息25个基点,以抑制核心通胀的螺旋式攀升,一些分析师预计明年馀下时间里不会再加息.

在9月的利率会议之後,接受路透调查的22位分析师中只有两位预测韩国央行会在明年上半年调降七天附买回协议利率KROCRT=ECI25个基点至3.00%.

在本周稍早的另一份调查中,17位分析师中的四位预计明年某个时候基准利率会降至3.00%,另外五位预计到明年稍晚时利率上升25个基点.

调查结果基于电话采访.每项调查的样本数量和构成均有所不同.(完)