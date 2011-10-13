〔光伏产业〕全球需求第四季回升,今年装机量料达21.9GW--iSupply

路透上海10月13日电---国际咨询机构IHS iSuppli周四表示,为赶在2012年各国补贴进一步下调前抓紧安装太阳能光伏系统,预计全球第四季光伏需求会明显回升,全年安装量料达21.9吉瓦(GW),较上年增长25%,不过全球光伏组件厂毛利率近阶段依然不会改善.

前三季全球光伏安装量在14GW左右.iSupply太阳能行业首席分析师海宁(Henning Wicht)指出,由于补贴预算下调和各国政府对光伏安装量的限制,明年意大利、德国、法国等传统光伏大市场安装量可能会减少,导致明年全球安装总量或会出现下降.

"中国和日本的增长速度可能会高于原先预期,明年市场规模可能继续扩大,"他预期,明年全球光伏市场安装量的基础预测量为20.5GW,较今年有所下降.不过考虑到中德意等大国仍有一定的潜力增长空间,明年安装量有望达到24GW,继续保持成长.

中国7月公布光伏全国上网电价,对国内光伏应用将是一个利好.iSupply预计今年中国全年光伏安装量达1.5-2GW,较去年的0.5GW增长两倍以上,明年更有望增至2.4-3.4GW.

而德国和意大利市场明年亦有一定的潜力上升空间,因为低廉的光伏组件和系统的价格,使得太阳能的投资回报仍旧诱人.iSupply预计,今年第四季德国太阳能光伏将实现用户端平价上网,即用户端的系统单位发电成本与用户支付电费相等.

iSupply同时预期,今年德国和意大利的安装量有望达到5.9GW和6GW,明年两国基本安装量将达5GW和2.5GW,并且分别有1GW和2GW的潜力增长空间.

**毛利率不会明显好转**

海宁指出,尽管全球需求明年仍将持续成长,不过目前光伏供应链严重产能过剩,使得光伏产品价格仍有下降趋势.即使第四季需求能够大幅提升,但出于消化库存及技术提升的原因,光伏生产厂的毛利率不会有明显好转.

iSupply数据显示,三季度末光伏产业链上硅片供应商压力最大,因硅料价格平稳,而硅片售价被迫压缩,而光伏电池和组件供应商毛利稍高,但大多数厂商EBIT(息税前利润)仍接近于零甚至为负,垂直整合厂可能保证较高的利润率.

二季度晶硅组件价格下跌16%,第三季度降价趋势依然延续,三季末晶硅组件一线厂商供货价格已降至每瓦0.83-0.85欧元.海宁预计,第四季组件价格可能降至每瓦0.77欧元.

整个光伏产业链包括硅料、硅片、电池、组件、系统及安装多个环节.中国是世界光伏电池和组件的最大生产国,占据全球光伏市场半壁江山,领先企业包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及天合光能(TSL.N)等,而英利是一家典型的垂直整合厂.(完)