〔钢铁产业〕中国钢厂寻求推迟铁矿石交付时间或重启价格谈判--交易商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月13日电---交易商周四表示,由于铁矿石现货价格跌至2010年11月以来低位,中国钢厂正寻求推迟出货,或对第四季铁矿石合约进行重新协商,
第四季度供给合约规定,铁矿石报价为每吨逾175美元,这是基于前三个月期现货价格平均值的定价系统得出的.
但本周现货价格已跌至略高于每吨160美元水平,因中国钢需求走弱令损及对铁矿石的胃纳.
"大型钢厂已对三大矿业巨头表明,他们不接受第四季合约价.这些钢厂要求暂缓供货或重启谈判."一位驻新加坡的实货铁矿石交易商在谈及巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和澳洲必和必拓(BHP.AX)时表示.
"第四季合约价报废了.所有矿商都将进行重新谈判,因为没有人会接受这一价格."(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。