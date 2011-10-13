〔钢铁产业〕中国钢厂寻求推迟铁矿石交付时间或重启价格谈判--交易商

路透新加坡10月13日电---交易商周四表示,由于铁矿石现货价格跌至2010年11月以来低位,中国钢厂正寻求推迟出货,或对第四季铁矿石合约进行重新协商,

第四季度供给合约规定,铁矿石报价为每吨逾175美元,这是基于前三个月期现货价格平均值的定价系统得出的.

但本周现货价格已跌至略高于每吨160美元水平,因中国钢需求走弱令损及对铁矿石的胃纳.

"大型钢厂已对三大矿业巨头表明,他们不接受第四季合约价.这些钢厂要求暂缓供货或重启谈判."一位驻新加坡的实货铁矿石交易商在谈及巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和澳洲必和必拓(BHP.AX)时表示.

"第四季合约价报废了.所有矿商都将进行重新谈判,因为没有人会接受这一价格."(完)