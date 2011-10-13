〔日本股市〕升至一个月高位,外界看好欧元区债务危机的进展(更新版)

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路透东京10月13日电---日本股市日经指数周四升至一个月高位,因市场预期欧洲将采取措施扶助银行业.ASML Holding发布良好的财测,提振晶片(芯片)相关个股走升.

由于担心欧洲债务危机恶化,索尼(6758.T)和小松制作所(6301.T)等主要出口股曾遭遇抛售,但本周这些股票持续扩大涨幅,因有初步迹象显示欧洲决策者在解决债务危机方面取得进展.

丸三证券投资策略部门主管Takashi Ushio表示,"似乎欧洲将有能力阻止其债务危机的蔓延,并且那些一直认为会出现又一次'雷曼式冲击'的投资者们正在买回最近几周卖出的一些资产."