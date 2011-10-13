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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 16:01 BJT

《外汇动态》欧元多头可能抱有过大期望

0734GMT---欧元兑美元EUR=跌幅仍然不深,暗示轧空行情将进一步上演.不过此次反弹受避险情绪减弱影响,而非风险偏好归回.

过去48小时的大多数消息都不算好.由于一些交易商已重新作多欧元,则他们会受其一直忽视的负面消息影响.

欧元兑美元目标位在1.4000或将被证明是多头期望太高.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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