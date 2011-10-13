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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 15:45 BJT

〔中国新债〕华能集团下周二将发行20亿元中期票据,期限五年

路透北京10月13日电---中国大型发电企业--中国华能集团公司周四公告称,将于下周二(18日)

簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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华能集团 50 20 5 10/18簿记建档 农业银行 AAA 10/19 10/20

国开行

==========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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