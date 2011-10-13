〔澳洲个股〕力拓第三季铁矿石产量同比增长5%,未受全球经济危机影响(更新版)

(新增细节)

* 力拓称其大宗商品的市场基本面表现很好

* 第三季铁矿石产量同比增长5%

* 称煤炭业务从洪灾的影响中恢复

路透悉尼10月13日电---全球矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)周四公布,第三季铁矿石销量创纪录,且产量较上年同期增长5%,并预计大宗商品的需求将持续强劲,摆脱了有关全球经济危机的忧虑.

乐观的产量数据和评论提振力拓股价,且似乎降低了投资者对于其最大市场中国经济脆弱情况的担忧.

力拓执行长艾博年在公司季度产量报告中称,"我们正在全负荷运作,出售我们生产的所有产品,我们的成长计划正在有条不紊进行,这受我们资产负债表稳健支撑."

他称,"虽然我们对当前动荡的市况保持警觉,但基本面很不错,大宗商品尤其如此."

力拓仍预估其2011年铁矿石产量将超过2.4亿吨创下纪录高位,并称第三季产出已跳增5%至6,400万吨.力拓铁矿石产量仅次于巴西的淡水河谷(VALE5.SA),位居第二.

第三季硬焦煤产量较上年同期增长14%,第二季同比劲增55%,因力拓受洪水侵袭的澳州矿厂恢复正常.

分析师预计力拓铁矿石和硬焦煤产量增加,因其已着手大举扩张这两类商品的业务.

中国是力拓铁矿石业务的主要市场,但外界担忧中国经济有可能硬着陆.9月中国贸易顺差连续第二个月缩窄,出口和进口增速双双回落,反映了全球经济疲态以及国内形势降温.

力拓股价在澳洲股市收高2.79%,报69.34美元.

(完)