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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 15:48 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌1.7%撤离两周高位,欧债危机忧虑萦绕

路透上海10月13日电---伦敦期铜周四下滑1.7%,因欧元区危机忧虑萦绕不去,并且中国本周发布关键数据前的不确定性亦令基本金属承压.

0703GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨7,403.25美元.上交易日曾触及9月28日以来最高位7,544.75美元,终场收高3.2%.

月初以来至周三收盘,LME铜价累计上扬7.2%,此前在截至9月30日的三个月里重挫25%.

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