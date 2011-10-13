〔金属期市〕LME期铜下跌1.7%撤离两周高位,欧债危机忧虑萦绕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月13日电---伦敦期铜周四下滑1.7%,因欧元区危机忧虑萦绕不去,并且中国本周发布关键数据前的不确定性亦令基本金属承压.
0703GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨7,403.25美元.上交易日曾触及9月28日以来最高位7,544.75美元,终场收高3.2%.
月初以来至周三收盘,LME铜价累计上扬7.2%,此前在截至9月30日的三个月里重挫25%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。