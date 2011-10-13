《中国新债预测》国开行三年固息债利率预测均值4.25%,市场波动引分歧

* 招标品种: 国开行三年期固息金融债

* 招标金额: 不超过200亿元

* 招标时间: 周五(14日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 13位(银行、券商)

* 预测均值: 4.25%

* 预测区间: 4.18%-4.33%

路透上海10月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五将招标发行三年期固息债.路透调查显示,国庆节後现券走暖,以及三年央票再次发行受热捧,料支撑明日新债需求;不过二级市场长端收益率有所反弹,及该行商业化转型忧虑等则令部分机构情绪偏空,定位分歧明显.

目前二级市场该期限的相关金融债交投并不活跃,可供参考性有限,多空情绪交织之下,明日新债利率预测均值落在4.25%.

华北一银行交易员称,国庆後债市转暖,而年底之前三年期左右的利率产品供给渐少,"大家要是配这个期限的话,虽然央票流动性好,但是绝对收益还是(明天国开)这个高一些."

在时隔近两个月後,中国央行公开市场再次发行了三年期央票.今日上午招标的200亿元三年期央票,中标利率持平于上次的3.97%,市场需求踊跃.

不过,因国开行今年发债规模大幅增加,且该行向商业银行转型忧虑不减,机构对其新债发行利率要求一定风险补偿的预期亦十分强烈.

上海一银行交易员表示,今日二级市场长端收益率有所上行,加之转型因素,与农发行等其他政策性银行金融债相比,预计明日国开债利率有望走高,或向4.3%水平靠拢.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期固息政策金融债最新收益率报4.2311%;二级市场上,相近期限的国开行固息债交投不甚活跃,剩馀期限约3.27年的国开行固息债070229券最新双边报价CN070229=CFXM在4.26%/4.22%.

该期债为国开行今年第57期金融债.具体条款如下:

第57期

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招标总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标时间 10月14日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 10月19日

起息日 10月19日

分销期 10月17日-10月19日

上市日 10月25日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)