〔中国债市〕回购利率下行推低短端收益率,但长端走升增陡收益率曲线

路透上海10月13日电---中国银行间债市周四短券收益率有所下行,因回购利率持续走低,但长债调整压力依旧,令收益率曲线趋陡峭.

交易员并认为,明日将公布的9月物价数据料不会对市场构成明显影响,目前机构更关注的是未来经济下行风险以及紧缩政策可能趋缓,不过考虑到三年央票重启发行,短期的供给压力将令债市暂处平衡走势.

"今天回购(利率)下来了,曲线有点变陡了,短端向下,长端向上,"上海一银行交易员称.

他并指出,尽管明日公布的9月居民消费价格指数(CPI)涨幅可能仍居6%以上高位,但这已经是预期之内的事情,而今日公布的贸易数据不佳,显示中国经济面临的外部风险上升,"大家更关注未来(的经济走向和政策变化)."

中国海关稍早公布,9月录得贸易顺差145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元;当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,亦分别低于预估的20.7%和24.5%.[ID:nEAP307902]

不过上述交易员也谈到,三年央票的恢复发行为央行提供了调节债市供需的工具,一旦债市继续走强,央行可能加大央票供给,债市短期内虽再有明显调整,但要大幅走强难度亦增加.

今日公开市场时隔近两个月招标发行的200亿元人民币三年期央票,中标利率持平于3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率连续第七周持平于3.1618%.[ID:nCN1146862]

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.86%/3.78%,上日尾盘为3.82%/3.77%;剩馀期限约0.45年的国债110009券最新报价收益率tCN110009=CFXM为3.2001%/3.1399%,上日为3.3501%/3.2001%.

剩馀期限约0.118年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2063元,对应收益率2.9349%,成交105.31亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9726 3.1360

上日 3.0003 3.3425

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8085/3.7405

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.5107/3.4427

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1446/4.0726(完)

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